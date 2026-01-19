Descuento de luz para adultos mayores: Se aplica a los primeros 100 kWh y estos son los requisitos

En Bolivia, las personas de la tercera edad gozan de beneficios específicos para aliviar su economía, siendo uno de los más importantes el descuento en los servicios básicos. Sin embargo, existe una confusión común sobre cómo se aplica esta rebaja en la factura de luz.

Aquí desglosamos la normativa de forma objetiva para que sepas exactamente cuánto vas a pagar.

¿Cómo funciona el descuento del 20%?

Según lo estipulado en la Ley 1886 (Derechos y Privilegios del Adulto Mayor), las empresas distribuidoras de electricidad deben aplicar un descuento del 20%. No obstante, es crucial entender la "letra chica" técnica de este beneficio:

El descuento se aplica exclusivamente a los primeros 100 kilovatios-hora (kWh) de consumo mensual.

¿Qué significa esto para tu bolsillo?

Consumo bajo (0 a 100 kWh): Si tu consumo total del mes es de 80 kWh, el descuento del 20% se aplica sobre el total de tu consumo de energía.

Consumo alto (Más de 100 kWh): Si consumes, por ejemplo, 150 kWh en un mes, el descuento del 20% solo afectará a los primeros 100 kWh. Los 50 kWh restantes se cobrarán a la tarifa normal vigente.

Requisitos indispensables

Para que el beneficio sea efectivo, el medidor debe estar registrado bajo la categoría domiciliaria y a nombre del beneficiario. Si aún no lo has tramitado, debes presentar ante tu cooperativa o empresa distribuidora:

Cédula de identidad: Original y fotocopia (el beneficiario debe tener 60 años cumplidos o más).

Factura de luz: Aviso de cobranza actual, que no tenga deudas pendientes.

Medidor propio: El medidor debe estar instalado en el domicilio donde reside el adulto mayor.

Importante: Este beneficio es para una sola cuenta (un solo medidor) por persona. Si el adulto mayor tiene varias propiedades, el descuento solo se aplicará a su vivienda principal.

