¡Un perro salvó el día! Adolescente rescatada gracias a un héroe de cuatro patas

Durante un operativo policial tenso, un perro mestizo reaccionó y atacó al agresor, creando la oportunidad perfecta para rescatar a la joven sana y salva.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

19/01/2026 15:40

FOTO: RRSS
Brasil

Escuchar esta nota

Momentos de mucha tensión se vivieron en una zona urbana de Brasil, donde una adolescente fue tomada como rehén por un delincuente. El hecho generó preocupación entre los vecinos y transeúntes que presenciaron el operativo policial. 

El hombre se negaba a liberar a la joven y permanecía rodeado por efectivos de seguridad, mientras la situación se volvía cada vez más peligrosa. La Policía intentaba dialogar para evitar un desenlace trágico y proteger a la menor.

 

En medio del operativo ocurrió un hecho inesperado. Un perro mestizo que se encontraba en el lugar reaccionó de forma repentina y atacó al agresor, mordiéndolo en una de sus piernas. Esa acción provocó un instante de distracción que resultó clave para que los policías actuaran.

Aprovechando ese momento, los efectivos intervinieron de inmediato y lograron neutralizar al delincuente, quien fue abatido en el lugar. La adolescente fue rescatada sana y segura, y recibió atención médica tras el rescate.

La rápida reacción policial evitó que la situación termine de forma más grave. Además, señalaron que la intervención del perro fue determinante para ganar tiempo y proteger la vida de la menor.

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

