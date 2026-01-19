Un nuevo avance tecnológico podría cambiar la vida de miles de personas con problemas para hablar. Se trata de un dispositivo portátil que permite comunicarse en tiempo real de forma más natural, sin necesidad de cirugías ni implantes en el cerebro.

El equipo fue diseñado especialmente para personas que han sufrido un derrame cerebral y tienen dificultades para expresarse. Es cómodo, flexible y se puede usar como un collar, lo que facilita su uso diario y discreto.

Este dispositivo funciona gracias a sensores muy sensibles y al uso de inteligencia artificial. Al colocarse en el cuello, detecta pequeñas vibraciones de los músculos de la garganta y también registra el ritmo cardíaco del usuario. Con esa información, el sistema logra interpretar lo que la persona intenta decir y transforma pocas palabras en frases completas.

A diferencia de otros métodos de ayuda para el habla, que suelen ser lentos y poco prácticos, esta tecnología permite una comunicación fluida y casi inmediata. Esto ayuda a reducir la frustración de quienes saben lo que quieren decir, pero no pueden expresarlo con claridad.

FOTO: Freepik

Según informó el portal El Diario, el dispositivo fue probado en un grupo reducido de pacientes con trastornos del habla y los resultados fueron muy positivos, con un bajo margen de error. Además, los usuarios dijeron sentirse satisfechos con la experiencia.

Los investigadores creen que este avance también podría ayudar a personas con párkinson u otras enfermedades que afectan el habla. En el futuro, esperan que el dispositivo funcione en varios idiomas y pueda usarse de manera autónoma en la vida cotidiana.

