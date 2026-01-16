Subnacionales 2026: Esther Soria busca la gobernación de Cochabamba con enfoque en reactivación productiva e infraestructura

En el marco del ciclo de entrevistas y presentaciones de postulantes para las elecciones subnacionales, la candidata a la gobernación de Cochabamba por Alianza Unidos, Esther Soria González, presentó los pilares fundamentales de su plan de gobierno. La aspirante, de 49 años y profesión contador público, centra su propuesta en revertir lo que denomina la "postergación económica" del departamento.

Ejes económicos y productivos

Soria, oriunda de la provincia Mizque, destacó la necesidad de recuperar el liderazgo agrícola y comercial de la región. Entre sus propuestas económicas sobresalen:

Autonomía sobre Misicuni: Propone que la administración de la Empresa Múltiple Misicuni sea gestionada directamente por los cochabambinos.

Potenciamiento Industrial: Plantea convertir al Parque Industrial de Santibáñez en el principal polo de desarrollo económico del departamento.

Infraestructura y conexión interdepartamental

En materia de transportes, la candidata de Alianza Unidos proyecta un programa integral de puentes y carreteras. Destacó como prioridad la ruta Quillacollo-Cocapata-Covendo-Palos Blancos, una vía estratégica que busca consolidar una nueva conexión terrestre entre Cochabamba y el departamento de Beni, integrando también el norte de La Paz.

Medio ambiente y saneamiento

Sobre la crisis ambiental que afecta a la región, Soria identificó dos puntos críticos:

Gestión de residuos: Propone el paso de la recolección tradicional a la industrialización de la basura. Saneamiento hídrico: Implementar programas específicos para frenar la contaminación del río Rocha y fortalecer políticas de preservación del medio ambiente.

Perfil de la candidata

Esther Soria cuenta con una trayectoria académica como Contadora Pública Autorizada y reside actualmente en el municipio de Cercado. En el ámbito personal, se describe como madre de tres hijas, señalando que su motivación política nace del deseo de generar mejores condiciones profesionales para las futuras generaciones del departamento.

