Subnacionales 2026: Conozca qué plazos se vencen en esta semana

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) brindó una conferencia de prensa dando a conocer qué plazos se están cumpliendo en el calendario electoral rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026.

Juan Marcelo Gonzáles

19/01/2026 18:13

Foto: Gustavo Ávila presidente del TSE (APG)
LA PAZ

Uno de los primeros plazos vence hoy 19 de enero, donde todos los partidos o agrupaciones políticas deben hacer la inscripción de las páginas oficiales de sus partidos o candidatos en redes sociales. Que va a servir para el monitoreo de la campaña electoral.

Otros de los plazos es para aquellas personas que estén inhabilitadas por el padrón electoral; tienen hasta el martes 20 de enero para poder hacer este trámite en los Servicios de Registro Civil (Sereci) departamentales para que estos estén habilitados para el mes de marzo. Ávila anunció que se entregará en padrón electoral este próximo 14 de febrero.

En cuanto a los candidatos inhabilitados, el TSE informó que se tiene alrededor de 700 apelaciones que serán revisadas en salas plenas una por una y en esta semana se entregará el reporte final.

En cuanto a los Tribunales Electorales Departamentales de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, que no cuentan con vocales electos, instó a la Cámara de Diputados a dar celeridad a este proceso.

Los TED departamentales han cumplido la semana pasada con el sorteo de la ubicación de los partidos en las papeletas electorales; según reporte, se tendría alrededor de 500 formatos, considerando las gobernaciones y los municipios.

 

