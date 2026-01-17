“Programa 3-80”: El plan de Raúl Daza para transformar La Paz en una ciudad de inclusión generacional

Raúl Daza Quiroga ha formalizado su carrera por la silla municipal de La Paz con una visión técnica y humana que busca reconstruir la urbe. Ingeniero civil de profesión, abogado y experto internacional en transporte y ciudades inteligentes, Daza asegura que su trayectoria le otorga el conocimiento real para solucionar los problemas estructurales de la sede de Gobierno.

Según el candidato, su decisión de participar nace de un compromiso con la población: “Hemos escuchado hace meses a varios candidatos que vienen con bastante demagogia y mentiras hacia la población paceña”, afirmó, destacando que fueron los propios vecinos quienes le pidieron asumir este reto.

El pilar fundamental de su plan de gobierno es el denominado “Programa 3-80”, una estrategia de planificación urbana que busca que la ciudad sea funcional para los extremos generacionales. Según Daza, el objetivo es diseñar y analizar una ciudad que brinde confort y calidad de vida tanto a un niño de 3 años como a un adulto mayor de 80.

“Si estos niños tienen una ciudad que les da confort, calidad de vida con parques inteligentes y áreas verdes, y un anciano de 80 años tiene una ciudad que le permita no aislarlo, tener lugares de recreación e incluirlo en la vida de la ciudad, entonces habremos tenido éxito”, explicó el candidato.

Esta propuesta se apoya en su especialidad en ciudades inteligentes, buscando que la tecnología y la infraestructura sirvan para integrar a los ciudadanos en lugar de excluirlos.

Actualmente, Daza se desempeña como presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) departamental La Paz, cargo que le ha permitido estar en contacto directo con las necesidades técnicas de los barrios. El candidato enfatizó que su motivación principal es el bienestar común y la reconstrucción de la identidad paceña.

“Lo más importante es mi familia a la cual protejo, pero mi misión ahora es proteger a la ciudad; amo a La Paz como a mi familia”, declaró con emotividad.

Daza concluyó señalando que su gestión será una extensión del trabajo que ya viene realizando con diversos sectores sociales, prometiendo una administración técnica, alejada de la demagogia y centrada en convertir a La Paz en una ciudad moderna y habitable para todas las edades.

