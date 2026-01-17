¿Hasta cuándo lloverá en La Paz? Expertos lanzan una advertencia para el cierre de mes

Según el informe brindado este viernes por la meteoróloga Ruth Guzmán, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), a Red Uno, las condiciones de humedad no darán tregua a la población paceña en el corto plazo.

La experta señaló que el sistema de mal tiempo traerá consigo fenómenos de diversa intensidad.

“Se prevé lluvias y tormentas eléctricas, no se descarta la llegada de granizo en la ciudad de La Paz, durante estos días, y hasta finales de mes”, afirmó Guzmán, advirtiendo que el paraguas será un elemento indispensable para cerrar el mes.

Para este fin de semana, se espera que la zona Sur sea el sector más afectado debido al aporte de humedad directa. Respecto a las sensaciones térmicas, la meteoróloga detalló que, a pesar de la nubosidad, las temperaturas no descenderán de forma extrema.

“Se prevé que vamos a amanecer con nieblas, con lluvias, se está estimando que las temperaturas lleguen entre los 18 y 20 grados centígrados”, afirmó Guzmán.

Uno de los puntos más críticos del informe es la seguridad vial, especialmente para quienes transitan por las zonas periféricas y rutas interprovinciales. La combinación de lluvia y frío generará bancos de niebla espesos que dificultarán la conducción.

“Vamos a tener nieblas y neblinas en las partes altas en el sector de La Paz, y donde van a Los Yungas”, advirtió Guzmán. Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los conductores extremar las precauciones, ya que la visibilidad será mínima en los sectores de mayor altitud.

