El analista técnico de la Unidad del SAT, Marcelo Escalera, informó este miércoles a Red Uno sobre un posible descenso de temperaturas, acompañado de lluvias con probables tormentas eléctricas y granizo en la ciudad de La Paz.

El evento se prevé desde este miércoles 8 de octubre hasta el viernes 10, periodo en el cual podrían registrarse condiciones desfavorables, por lo que se solicita a la población tomar las medidas correspondientes.

“Desde hoy (miércoles) hasta el viernes se esperan condiciones desfavorables, lluvias con probabilidad de tormentas eléctricas y posible granizo”, manifestó Escalera.

El técnico recomendó a los vecinos limpiar las canaletas de sus casas y las bocas de tormenta para prevenir inundaciones y daños estructurales en las viviendas.

Asimismo, destacó la importancia de tomar precauciones, resguardarse y evitar acercarse a lugares como postes de electricidad.

