El Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Alcaldía de La Paz alertó sobre un descenso de temperaturas y pidió a la población tomar previsiones.
08/10/2025 20:56
Escuchar esta nota
El analista técnico de la Unidad del SAT, Marcelo Escalera, informó este miércoles a Red Uno sobre un posible descenso de temperaturas, acompañado de lluvias con probables tormentas eléctricas y granizo en la ciudad de La Paz.
El evento se prevé desde este miércoles 8 de octubre hasta el viernes 10, periodo en el cual podrían registrarse condiciones desfavorables, por lo que se solicita a la población tomar las medidas correspondientes.
“Desde hoy (miércoles) hasta el viernes se esperan condiciones desfavorables, lluvias con probabilidad de tormentas eléctricas y posible granizo”, manifestó Escalera.
El técnico recomendó a los vecinos limpiar las canaletas de sus casas y las bocas de tormenta para prevenir inundaciones y daños estructurales en las viviendas.
Asimismo, destacó la importancia de tomar precauciones, resguardarse y evitar acercarse a lugares como postes de electricidad.
Mira la programación en Red Uno Play
20:30
23:00
00:00
01:00
03:00
04:00
20:30
23:00
00:00
01:00
03:00
04:00