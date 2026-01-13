Alerta Temprana advierte continuidad de lluvias y posible crecida de ríos en La Paz

Las oficinas del sistema de Alerta Temprana informaron que las precipitaciones pluviales continuarán en la sede de Gobierno durante los próximos días. El ingeniero Boris Tapia, analista técnico de esta institución, señaló en entrevista con Red Uno que persiste la alerta debido al constante aporte de humedad, lo que ocasionará lluvias en la ciudad de La Paz a lo largo de la semana.

“Aún tenemos el aporte de humedad, lo cual nos ocasionará lluvias débiles y, de manera temporal, moderadas en horas de la tarde, con probabilidad de tormentas eléctricas. Asimismo, se prevén lluvias débiles durante la noche a lo largo de toda la semana”, manifestó Tapia.

La institución cuenta con más de 33 cámaras instaladas en distintos puntos del municipio paceño, lo que permite realizar un monitoreo permanente del comportamiento de los ríos y detectar de manera oportuna cualquier situación de riesgo o alerta.

Tapia informó que los ríos Achumani y Huayñajahuira se encuentran actualmente en alerta amarilla. Sin embargo, aclaró que, pese a la época de intensas lluvias, por el momento no presentan un incremento significativo de su caudal.

Finalmente, explicó que en caso de registrarse un aumento del caudal de los ríos, se activa un protocolo de verificación inmediata para brindar apoyo en las zonas afectadas, realizar cierres preventivos de vías si es necesario y alertar oportunamente a la población para evitar emergencias mayores.

Mira la programación en Red Uno Play