Conozca cómo estará el clima este martes 13 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Senamhi, el clima en las ciudades capitales de Bolivia será inestable; se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias ciudades tras el ingreso de un frente frío.
13/01/2026 7:24
Escuchar esta nota
Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este martes 13 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
En La Paz, se prevé una jornada con cielos parcialmente nublados en la mañana y tormentas eléctricas en la tarde, con temperaturas entre 8°C y 21°C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 6°C y máxima de 17°C, además de lluvias vespertinas.
En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (7°C a 21°C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día, tormentas por la tarde y lluvias nocturnas, con temperaturas entre 5°C y 18°C.
Cochabamba tendrá cielos parcialmente nubosos con lluvias aisladas durante el día. La temperatura oscilará entre 12°C y 21°C. En Sucre, se pronostican lluvias y tormentas desde la tarde hasta la noche, con una mínima de 12°C y máxima de 19°C.
Tarija presentará una mañana despejada, pero con lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 14°C a 29°C.
En el norte, Cobija tendrá lluvias desde la mañana y hasta la tarde, con temperaturas entre 22°C y 32°C. En Trinidad, el día será mayormente nublado, con tormentas por la tarde y lluvias nocturnas. La temperatura irá de 22°C a 29°C.
Por último, en Santa Cruz, se espera un día parcialmente despejado por la mañana y nublado el resto del día. La mínima será de 20°C y la máxima de 27°C.
El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00