Conozca cómo estará el clima este martes 13 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este martes 13 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos parcialmente nublados en la mañana y tormentas eléctricas en la tarde, con temperaturas entre 8°C y 21°C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 6°C y máxima de 17°C, además de lluvias vespertinas.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (7°C a 21°C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día, tormentas por la tarde y lluvias nocturnas, con temperaturas entre 5°C y 18°C.

Cochabamba tendrá cielos parcialmente nubosos con lluvias aisladas durante el día. La temperatura oscilará entre 12°C y 21°C. En Sucre, se pronostican lluvias y tormentas desde la tarde hasta la noche, con una mínima de 12°C y máxima de 19°C.

Tarija presentará una mañana despejada, pero con lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 14°C a 29°C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias desde la mañana y hasta la tarde, con temperaturas entre 22°C y 32°C. En Trinidad, el día será mayormente nublado, con tormentas por la tarde y lluvias nocturnas. La temperatura irá de 22°C a 29°C.

Por último, en Santa Cruz, se espera un día parcialmente despejado por la mañana y nublado el resto del día. La mínima será de 20°C y la máxima de 27°C.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

