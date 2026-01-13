TEMAS DE HOY:
Nacionales

Conozca cómo estará el clima este martes 13 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Senamhi, el clima en las ciudades capitales de Bolivia será inestable; se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias ciudades tras el ingreso de un frente frío.

Jhovana Cahuasa

13/01/2026 7:24

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este martes 13 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos parcialmente nublados en la mañana y tormentas eléctricas en la tarde, con temperaturas entre 8°C y 21°C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 6°C y máxima de 17°C, además de lluvias vespertinas.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (7°C a 21°C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día, tormentas por la tarde y lluvias nocturnas, con temperaturas entre 5°C y 18°C.

 

 

Cochabamba tendrá cielos parcialmente nubosos con lluvias aisladas durante el día. La temperatura oscilará entre 12°C y 21°C. En Sucre, se pronostican lluvias y tormentas desde la tarde hasta la noche, con una mínima de 12°C y máxima de 19°C.

Tarija presentará una mañana despejada, pero con lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 14°C a 29°C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias desde la mañana y hasta la tarde, con temperaturas entre 22°C y 32°C. En Trinidad, el día será mayormente nublado, con tormentas por la tarde y lluvias nocturnas. La temperatura irá de 22°C a 29°C.

Por último, en Santa Cruz, se espera un día parcialmente despejado por la mañana y nublado el resto del día. La mínima será de 20°C y la máxima de 27°C.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

 

