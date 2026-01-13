Mapa de transitabilidad: ABC reporta carreteras expeditas de bloqueos

Tras la abrogación del Decreto Supremo 5503, los bloqueos registrados en distintas carreteras del país fueron levantados, permitiendo la normalización gradual del tránsito vehicular. De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente las rutas se encuentran expeditas y sin puntos de bloqueo.

La ABC informó que, en este momento, solo se mantienen desvíos temporales en algunos tramos debido a trabajos de refacción y mantenimiento vial, los cuales están debidamente señalizados para garantizar la seguridad de los conductores.

Cabe recordar que, días atrás, el país llegó a registrar hasta 50 puntos de bloqueo distribuidos en al menos seis departamentos, afectando de manera significativa la conexión entre regiones. El eje central, especialmente las rutas que unen Cochabamba y La Paz, fue uno de los más perjudicados por las medidas de presión.

Los bloqueos provocaron la suspensión de viajes interdepartamentales, pérdidas económicas y dificultades en el abastecimiento de productos básicos, generando preocupación entre transportistas, comerciantes y la población en general. La situación se tornó crítica durante el fin de semana, con cientos de pasajeros varados en terminales.

Sin embargo, durante la jornada de ayer lunes, los viajes interdepartamentales comenzaron a normalizarse, con la reanudación de salidas desde las principales terminales del país. Las autoridades recomendaron a los usuarios verificar el estado de las carreteras antes de viajar y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

