TEMAS DE HOY:
ataque a niña Robo a un librecambista Accidente de tránsito Bolivia

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Mapa de transitabilidad: ABC reporta carreteras expeditas de bloqueos

Tras la abrogación del Decreto Supremo 5503, los bloqueos instalados en al menos seis departamentos del país fueron levantados.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/01/2026 7:52

Bolivia

Escuchar esta nota

Tras la abrogación del Decreto Supremo 5503, los bloqueos registrados en distintas carreteras del país fueron levantados, permitiendo la normalización gradual del tránsito vehicular. De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente las rutas se encuentran expeditas y sin puntos de bloqueo.

La ABC informó que, en este momento, solo se mantienen desvíos temporales en algunos tramos debido a trabajos de refacción y mantenimiento vial, los cuales están debidamente señalizados para garantizar la seguridad de los conductores. 

Cabe recordar que, días atrás, el país llegó a registrar hasta 50 puntos de bloqueo distribuidos en al menos seis departamentos, afectando de manera significativa la conexión entre regiones. El eje central, especialmente las rutas que unen Cochabamba y La Paz, fue uno de los más perjudicados por las medidas de presión.

Los bloqueos provocaron la suspensión de viajes interdepartamentales, pérdidas económicas y dificultades en el abastecimiento de productos básicos, generando preocupación entre transportistas, comerciantes y la población en general. La situación se tornó crítica durante el fin de semana, con cientos de pasajeros varados en terminales.

Sin embargo, durante la jornada de ayer lunes, los viajes interdepartamentales comenzaron a normalizarse, con la reanudación de salidas desde las principales terminales del país. Las autoridades recomendaron a los usuarios verificar el estado de las carreteras antes de viajar y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD