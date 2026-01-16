Feriados 2026 en Bolivia: todo lo que debes saber sobre los fines de semana largos

El Gobierno nacional confirmó este jueves el calendario oficial de feriados para 2026, destacando una serie de fechas estratégicas que favorecerán a la población. Debido a que varias festividades coinciden con días lunes o viernes, además de la aplicación de traslados oficiales, los bolivianos podrán disfrutar de nueve periodos de descanso prolongado durante el año, comenzando este mismo mes de enero.

El ciclo de feriados inicia con el Día del Estado Plurinacional. Aunque la fecha es el jueves 22 de enero, el descanso se trasladará al viernes 23, generando el primer fin de semana largo.

A este le seguirá el Carnaval (16 y 17 de febrero), que, como es habitual, consolidará un receso de cuatro días continuos para todo el país.

Durante el primer semestre, el Viernes Santo (3 de abril) y el Día del Trabajo (1 de mayo) caen en viernes, garantizando descansos de tres días. Sin embargo, los casos más llamativos ocurren en junio y agosto.

En Corpus Christi (jueves 4 de junio), la suspensión de actividades se extenderá también al viernes 5 de junio. Lo mismo sucederá con el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, que al caer en domingo 21 de junio, trasladará su feriado al lunes 22.

En la segunda mitad del año mantendrá esta tendencia con las Fiestas Patrias. El Día de la Independencia (jueves 6 de agosto) contará con suspensión de actividades también el viernes 7 de agosto. El ciclo de feriados nacionales cerrará con el Día de Todos los Difuntos el lunes 2 de noviembre y la Navidad, que en 2026 se celebrará el viernes 25 de diciembre.

Calendario de feriados 2026:

23 de enero: Día del Estado Plurinacional (traslado del jueves 22). 16 y 17 de febrero: Carnaval. 3 de abril: Viernes Santo. 1 de mayo: Día del Trabajo. 4 y 5 de junio: Corpus Christi. 22 de junio: Año Nuevo Andino (Traslado del domingo 21). 6 y 7 de agosto: Día de la Independencia. 2 de noviembre: Todos los Difuntos. 25 de diciembre: Navidad.

Mira la programación en Red Uno Play