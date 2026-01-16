Conozca cómo estará el clima este viernes 16 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este viernes 16 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con lluvias y tormentas eléctricas por la mañana y la tarde, con temperaturas entre 9 °C y 19 °C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 4 °C y máxima de 16 °C, además de lluvias durante la tarde.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (4 °C a 16 °C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día, tormentas eléctricas por la mañana y tarde, con temperaturas entre 3 °C y 17 °C.

Cochabamba tendrá cielos parcialmente nubosos con lluvias durante la tarde y noche. La temperatura oscilará entre 14 °C y 28 °C. En Sucre, se pronostican lluvias y tormentas desde la tarde hasta la noche, con una mínima de 12 °C y máxima de 24 °C.

Tarija presentará una mañana despejada, con cielos nublados y tormentas eléctricas en la tarde y lluvias por la noche. Las temperaturas irán de 15 °C a 26 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias desde la mañana y hasta la tarde, con temperaturas entre 22 °C y 33 °C; habrá lluvias. En Trinidad, el día será parcialmente nublado durante la mañana, con tormentas por la tarde y lluvias nocturnas. La temperatura irá de 23 °C a 31 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera un día nublado y habrá una temperatura de 23 °C y la máxima de 32 °C.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

