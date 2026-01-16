TEMAS DE HOY:
Conozca cómo estará el clima este viernes 16 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Senamhi, el clima en las ciudades capitales de Bolivia será inestable; se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias ciudades del país.

Red Uno de Bolivia

16/01/2026 6:58

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este viernes 16 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con lluvias y tormentas eléctricas por la mañana y la tarde, con temperaturas entre 9 °C y 19 °C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 4 °C y máxima de 16 °C, además de lluvias durante la tarde.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (4 °C a 16 °C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día, tormentas eléctricas por la mañana y tarde, con temperaturas entre 3 °C y 17 °C.

 

 

Cochabamba tendrá cielos parcialmente nubosos con lluvias durante la tarde y noche. La temperatura oscilará entre 14 °C y 28 °C. En Sucre, se pronostican lluvias y tormentas desde la tarde hasta la noche, con una mínima de 12 °C y máxima de 24 °C.

Tarija presentará una mañana despejada, con cielos nublados y tormentas eléctricas en la tarde y lluvias por la noche. Las temperaturas irán de 15 °C a 26 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias desde la mañana y hasta la tarde, con temperaturas entre 22 °C y 33 °C; habrá lluvias. En Trinidad, el día será parcialmente nublado durante la mañana, con tormentas por la tarde y lluvias nocturnas. La temperatura irá de 23 °C a 31 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera un día nublado y habrá una temperatura de 23 °C y la máxima de 32 °C.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

 

