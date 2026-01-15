El Gobierno traslada el feriado del 22 de enero al viernes 23

El Gobierno emitió el Decreto Supremo 5521, mediante el cual se dispone el traslado del feriado por el Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia del jueves 22 al viernes 23 de enero.

“Se traslada el feriado nacional del jueves 22 de enero, Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia, al viernes 23 de enero”, establece el decreto publicado recientemente en la Gaceta Oficial del Estado.

La medida permitirá un fin de semana largo y será de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional

La norma, emitido el 13 de enero de 2026, también establece nuevas disposiciones sobre feriados nacionales en Bolivia con el objetivo principal de promover el turismo interno como actividad económica estratégica.

La novedad de la norma es que se instaura el 27 de septiembre como el Día Nacional de la Integración Boliviana; sin embargo, esta celebración se la realizará sin suspensión de actividades.

Feriados adicionales

También declara el feriado nacional el viernes 5 de junio, adicional al feriado de Corpus Christi (jueves 4 de junio).

Se declara feriado nacional el viernes 7 de agosto, adicional al feriado del Día de la Independencia de Bolivia (jueves 6 de agosto).

Traslado de Feriados para 2026:

El feriado del jueves 22 de enero (Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia) se traslada al viernes 23 de enero. El feriado del domingo 21 de junio (Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño) se traslada al lunes 22 de junio.

De acuerdo con el Gobierno, estas medidas buscan fortalecer la cohesión social, la identidad nacional y dinamizar las economías regionales a través del fomento del turismo.

