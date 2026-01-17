Presidente Rodrigo Paz cancela su participación en el Foro de Davos en Suiza para atender la agenda interna

La Oficina del presidente Rodrigo Paz, confirmó que el mandatario no viajará a la cumbre económica en Suiza. La decisión busca garantizar el seguimiento directo de los asuntos nacionales y la estabilidad del país.
En un giro de último momento en la agenda internacional, el jefe de Estado Rodrigo Paz, decidió suspender su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos, la información fue proporcionada a través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del presidente.
Según el comunicado la determinación responde a la necesidad de concentrar los esfuerzos gubernamentales en el territorio nacional, dejando de lado los compromisos en el exterior para asegurar la gobernabilidad y la atención de los problemas internos.
El documento oficial es claro al señalar los motivos que llevaron al mandatario a permanecer en el país
“Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno con la atención directa de los asuntos internos, la estabilidad del país y el seguimiento permanente de las necesidades de la población”, señala el comunicado.
La cancelación del viaje, que inicialmente estaba previsto como una ventana para atraer inversiones y dialogar con líderes globales, ha sido interpretada como una señal de orden hacia el gabinete y las instituciones estatales. El Gobierno enfatizó que la ausencia en Suiza no afectará el manejo del país, asegurando que “la conducción del Estado se mantiene con responsabilidad, claridad y presencia”.
