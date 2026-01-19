Manuel Saavedra recorre barrios de Santa Cruz y promete cambios en educación

El candidato a la alcaldía de Santa Cruz, Manuel Saavedra, realizó una caminata por el barrio de España, visitando distintos distritos de la ciudad, con el objetivo de escuchar a los vecinos y conocer sus preocupaciones.

“Estamos visitando los distritos 9, 12, 7, 6 y 8. Vamos a seguir caminando las calles para poder hablar con nuestra gente, darles la mano y abrazarlos, y sobre todo, para darles esperanza de que el 22 de marzo Santa Cruz escribirá una nueva historia”, afirmó durante el recorrido.

El candidato destacó la importancia de garantizar la continuidad de servicios esenciales, especialmente en educación.

“Nunca más va a faltar el desayuno escolar a nuestros niños. Nunca más durante las vacaciones no se van a refaccionar las unidades educativas. Eso lo tiene que hacer el municipio; son contratos recurrentes que no pueden parar”, dijo.

Además, aseguró que los programas educativos se implementarán con calidad y puntualidad: “Un desayuno escolar de calidad y a tiempo, cuando empiezan las clases y cuando terminan. No chuto ni atoracoto”.

Con estas acciones, Saavedra busca transmitir un mensaje de renovación y compromiso con la comunidad, asegurando que a partir del 22 de marzo Santa Cruz vivirá un “antes y un después”.

