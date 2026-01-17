En acto público, Juan Pablo Velasco expone su propuesta para Santa Cruz

En pleno centro de la ciudad se llevó a cabo la proclamación de Juan Pablo Velasco como candidato a la Gobernación de Santa Cruz, junto a Paola Aguirre, candidata a vicegobernadora. El acto reunió a militantes y simpatizantes, quienes se dieron cita para escuchar las propuestas rumbo a las elecciones subnacionales.

Durante su intervención, Velasco expuso los principales ejes de su plan de gobierno, destacando como primer pilar la autonomía plena. El candidato afirmó que el desarrollo del departamento no será posible si no se hace cumplir la autonomía, tal como fue pensada por generaciones anteriores.

Como segundo punto, el aspirante a la Gobernación resaltó el modelo productivo cruceño, señalando que Santa Cruz tiene el potencial para producir mucho más, siempre que el Gobierno central permita trabajar sin restricciones. En ese contexto, aclaró que su postura frente al Ejecutivo nacional será firme pero constructiva.

“No somos enemigos del Gobierno, pero tampoco somos amigos”, expresó Velasco, remarcando que su propuesta se basa en exigir lo que corresponde al departamento, dialogar y consensuar cuando sea necesario, siempre en beneficio no solo de Santa Cruz, sino de todos los departamentos del país.

El candidato aseguró que desde Santa Cruz se impulsará un nuevo enfoque de autonomía que pueda convertirse en un referente a nivel nacional.

La proclamación se desarrolló en un ambiente de apoyo ciudadano y forma parte de las actividades políticas que realizan los diferentes frentes en la recta final hacia las elecciones subnacionales.

