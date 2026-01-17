Elecciones subnacionales 2026: La apuesta tecnológica de Vladimir Peña para Santa Cruz

Vladimir Peña, abogado vallegrandino de 43 años formado en la UAGRM (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno), formaliza su aspiración a la Gobernación de Santa Cruz con un perfil técnico y humano. El candidato, especialista en Gestión Pública y Derechos Humanos, sustenta su propuesta en la experiencia acumulada y su rol como esposo y padre de tres hijos.

Tras diversos recorridos por el departamento, Peña asegura haber identificado un profundo sentimiento de desánimo ciudadano frente a la política tradicional que no resuelve las necesidades básicas.

“He sentido la desesperanza por una política infructífera; hay que cambiar el modelo, acabar con el ruido y trabajar en coordinación”, afirmó el candidato.

Su plan de gobierno prioriza una reforma estructural del sistema de salud mediante la implementación de Inteligencia Artificial y robótica para agilizar laboratorios y cirugías. El objetivo central es eliminar las esperas crónicas en los hospitales para que cada cruceño reciba la atención médica digna que merece de manera inmediata.

En el ámbito económico, la propuesta apunta a una transformación del sistema productivo hacia un modelo sostenible que lidere la transición energética en la región. Según el candidato, es fundamental fortalecer el autogobierno para asegurar que Santa Cruz cuente con las herramientas necesarias para financiar todas sus competencias regionales.

Finalmente, Peña enfatiza que la Gobernación debe recuperar su esencia como una institución de servicio volcada exclusivamente a solucionar los problemas cotidianos de la gente. El líder político propone sustituir la confrontación estéril por una gestión de resultados que garantice soluciones concretas y defienda los derechos de los habitantes del departamento.

