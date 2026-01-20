A contrarreloj: Refaccionan las escuelas antes de iniciar las clases en Santa Cruz

El municipio cruceño ha puesto en marcha un operativo de mantenimiento y refacción en diversas infraestructuras escolares para garantizar un retorno seguro a las aulas. Por ejemplo, la Unidad Educativa Roberto Alvarado Daza, turno noche, es una de ellas donde ya iniciaron el proceso de refacción en el interior y exterior.

En paralelo a las obras, esta semana marca el inicio oficial del periodo de inscripciones para estudiantes nuevos y antiguos. Es así que el plantel docente se encuentra realizando la inscripción a alumnos nuevos y antiguos.

El ambiente en los establecimientos refleja una preparación integral que involucra tanto la mejora física de los salones como la logística administrativa. Ya se observan padres haciendo las filas respectivas para iniciar el proceso de inscripción, mientras los directores ultiman detalles para la nueva gestión escolar.

