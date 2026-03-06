Estudiantes de enfermería de la UMSS realizan vigilia por cambios de horarios en Cochabamba

Un grupo de estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) inició una vigilia en sus instalaciones en Cochabamba para denunciar presuntas irregularidades en la asignación de horarios mediante el sistema Websis.

La protesta se realiza por segundo día en la facultad ubicada en la calle Jordán, donde los universitarios incluso cerraron la puerta principal como medida de presión.

Según la denuncia del gremio estudiantil, la encargada del sistema Websis habría modificado horarios y grupos sin consultar a los estudiantes, lo que estaría afectando a más de 300 universitarios desde primer hasta último año.

“La encargada de Websis tenía que brindarnos la facilidad para tomar materias en horarios de acuerdo a nuestro año de estudio, pero ha vulnerado nuestro derecho estudiantil”, expresó una estudiante.

Los universitarios aseguran que, además de cambiar horarios y grupos, la funcionaria no estaría atendiendo sus reclamos.

“Ha empezado a elegir nuestros horarios y cambiar de grupo. Cuando vamos a preguntar simplemente nos ha votado y no está cumpliendo sus horarios de trabajo”, añadió la estudiante.

Otro universitario afirmó que el problema afecta a una gran cantidad de universitarios. “Tenemos estudiantes perjudicados desde primer hasta último año. No está haciendo su labor como encargada de Websis”, señaló.

Durante la vigilia, los estudiantes colocaron carteles con sus demandas, entre ellas que no se realicen modificaciones arbitrarias de grupos y el rechazo a posibles cobros o multas al gremio estudiantil.

Los manifestantes anunciaron que mantendrán la medida de presión hasta obtener una respuesta de las autoridades universitarias.

Mira la programación en Red Uno Play