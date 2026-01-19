Maestrías en tecnología espacial: Todo lo que debes saber para postular a las becas de la ABE

La Agencia Boliviana Espacial (ABE) ha puesto en marcha una de las convocatorias académicas de la gestión 2026. Con el objetivo de fortalecer la soberanía tecnológica del país, se han habilitado becas completas para maestrías en el exterior.

Martín García, director de operaciones de la entidad, confirmó que el proceso de recepción de documentos está en curso, permitiendo que el talento boliviano acceda a conocimientos que solo se imparten en las grandes potencias del sector.

Si estás interesado en dar el salto a la industria aeroespacial, estos son los puntos fundamentales que debes conocer:

1. El destino y la especialidad

A diferencia de otros programas, estas becas tienen como destino Beijín, China, país socio de Bolivia en el desarrollo satelital. Los seleccionados podrán especializarse en tres pilares de la tecnología moderna:

Observación de la Tierra: Análisis de datos satelitales para agricultura, clima y geografía.

Proyectos Espaciales: Gestión y diseño de misiones fuera de la atmósfera.

Sistemas de Navegación y Microsatélites: El futuro de las telecomunicaciones y el rastreo global.

2. Perfil del postulante y requisitos

La convocatoria es selectiva y está dirigida a profesionales con base sólida en ciencias exactas. Los postulantes deben cumplir con:

Formación: Título en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Física o Ciencias Puras.

Nacionalidad: Ser boliviano de nacimiento.

Edad: Tener un máximo de 35 años al momento de la postulación.

3. ¿Cómo y cuándo postular?

El tiempo es el factor más crítico. Las postulaciones se abrieron este lunes 19 de enero y el plazo final vence impostergablemente el 8 de febrero.

“Las personas pueden postular enviando un correo electrónico donde se adjunte el currículum vitae y se especifique la especialidad en la que deseen postular”, explicó García.

Toda la información detallada y los formularios se encuentran disponibles en las oficinas de la Agencia Boliviana Espacial. Para quienes se encuentren fuera de la sede de Gobierno o necesiten resolver dudas puntuales sobre el envío del correo electrónico también puede acceder a la página web https://www.abe.bo/, también la ABE ha dispuesto la línea telefónica 2781110.

