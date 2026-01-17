Mario Severich busca la Gobernación de Cochabamba con la alianza “Soluciones con Todos”

En una nueva entrega del sector “Conociendo al Candidato”, el ingeniero Mario Severich Bustamante presentó formalmente su postulación a la Gobernación de Cochabamba. Severich encabeza la alianza ‘Soluciones con Todos’, un frente político conformado por el histórico Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la agrupación ciudadana Movimiento de Integración Multisectorial (MIM).

Perfil y trayectoria

Nacido en el municipio de Colcapirhua hace 54 años, Severich destaca su formación académica como ingeniero civil por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Con tres décadas de ejercicio profesional ininterrumpido, el candidato asegura que su experiencia técnica es su principal respaldo para administrar el departamento.

“Quiero ser gobernador porque amo a Cochabamba y me siento preparado para administrar el departamento con responsabilidad, honestidad y honradez. Quiero gastar mis próximos cinco años en hacer de Cochabamba la mejor”, afirmó Severich durante su presentación.

Propuestas clave: Salud y Educación

El plan de gobierno de ‘Soluciones con Todos’ se centra en pilares de infraestructura social y académica:

Salud: El proyecto estrella es la construcción de un hospital de tercer nivel en la provincia de Quillacollo . Esta obra busca beneficiar a más de 600,000 habitantes, abarcando no solo a Quillacollo, sino también a la zona andina y al eje metropolitano.

Educación: Propone la implementación de institutos tecnológicos descentralizados de la UMSS en las cinco regiones del departamento. El objetivo es facilitar el acceso a la formación académica superior sin que los jóvenes deban desplazarse largas distancias.

Infraestructura y visión caminera

En cuanto al desarrollo vial, Severich planteó la necesidad de mejorar la vertebración del departamento. Entre sus planes destaca la consolidación de una ruta que una a Cochabamba con el departamento del Beni, así como la construcción de una vía alterna hacia La Paz para mejorar la logística regional.

El candidato concluyó destacando que su principal motivación es su familia, motor que lo impulsa a trabajar "con alma, vida y corazón" por el territorio cochabambino.

