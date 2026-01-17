Subnacionales 2026: Soo Hyun Chung busca ser alcalde y hacer de Santa Cruz el “Miami de Sudamérica”

Soo Hyun Chung, médico, pastor y actual rector de una universidad privada, oficializó su candidatura a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Con 52 años, casado desde hace 26 y padre de cuatro hijos, Chung asegura que su motivación principal es devolver a la ciudad lo que ella le ha brindado.

“Deseo retribuir a Santa Cruz, donde crecí y fui grandemente bendecido. Ahora quiero ser bendición para Santa Cruz y estoy seguro de que tengo la capacidad suficiente para lograrlo”, expresó durante su presentación.

Entre sus propuestas, Soo Hyun Chung señaló que busca transformar a Santa Cruz en “el Miami de Sudamérica”, impulsando la educación universitaria y generando oportunidades de empleo para los jóvenes y emprendedores locales.

“Quiero que Santa Cruz sea la ciudad universitaria donde todos los jóvenes cruceños sean beneficiados en la educación. Además, busco proteger a todos los emprendedores para que ningún cruceño tenga que buscar trabajo en el exterior”, enfatizó.

Chung concluyó su mensaje agradeciendo a la ciudadanía y reafirmando su compromiso con el desarrollo de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play