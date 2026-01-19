En el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia, Wilson Escalante, exdefensor de varios clubes del país, analizó el post partido de la selección boliviana, que finalmente igualó 1-1 ante Panamá en el estadio IV Centenario de Tarija, la tarde del domingo.

El exjugador de Oriente Petrolero y otros clubes del país fue claro al señalar que la Verde necesita un hombre de área y que careció de gol ante el conjunto panameño. Hizo énfasis en la convocatoria de Juan Godoy, a quien considera un jugador que conoce el oficio y se mueve más por el centro que por los extremos.

“Nos falta un hombre de área, por eso el DT está viendo las alternativas de poder tener un hombre de área. Vamos a generar por fuera y por dentro, pero el que define es el que nos falta. A la hora de los partidos que se nos vienen en marzo, lo que necesitamos es hacer la diferencia. Vemos que por ahí ha convocado a Godoy para verlo. Esperemos que el que entre nos dé esa alegría a todos los bolivianos”, dijo Escalante.

“Godoy es un jugador muy interesante, es un goleador nato. Necesitamos de esos jugadores, sea quien sea el que esté dentro del campo y nos haga la diferencia”.

“Bruno Miranda es un jugador más por fuera; Godoy es un delantero de área, donde se hace fuerte en ese sector y ha hecho muchos goles, incluso terminando como goleador. Esperemos que, si le dan la oportunidad y demuestra, tenga que jugar”.

Wilson Escalante también destacó el retorno de Ramiro Vaca, quien fue el jugador que más intentó, junto a Robson, buscar el arco panameño con remates de media distancia.

“Fue importante el reencuentro de Ramiro Vaca, que vuelve a la selección. Es un aporte muy importante, donde estuvo en lo suyo junto con Robson, buscando lo que mejor saben hacer, el remate de media distancia”.

Wilson vio con buenos ojos que se les dé oportunidad a nuevos jugadores, ya que de allí saldrán quienes serán tomados en cuenta para el repechaje.

“Esto es importante porque les damos roce a los jugadores y continuidad para ir viendo el mejor equipo que vamos a poner ante Surinam en marzo, para el repechaje”.

Finalmente, analizó lo que será el partido contra México el próximo domingo a las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

“México será una selección muy complicada porque tiene jugadores que actúan en ligas muy competitivas y de gran nivel. Va a ser un examen para todos los jugadores que entren el día domingo, para sacar un análisis concreto”.

“Los amistosos fueron hechos para ver las alternativas que se pueden tener para los partidos del repechaje y ver qué jugador rinde más para tomarlo en cuenta”.

Wilson Escalante jugó en Oriente Petrolero gran parte de su carrera, pero también estuvo en Jorge Wilstermann, Guabirá y La Paz FC.

Mira la programación en Red Uno Play