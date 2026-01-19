Infantino critica el comportamiento de algunos aficionados y de los jugadores de Senegal

El máximo responsable del fútbol mundial criticó el comportamiento de algunos "aficionados" y de jugadores y miembros del cuerpo técnico de Senegal que abandonaron el terreno de juego después de que le señalasen un penalti en contra en el minuto 95.
19/01/2026 7:13
Escuchar esta nota
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó este lunes a la selección de Senegal, que se impuso a la de Marruecos (1-0) en la final de la Copa de África, en Rabat, pero criticó el comportamiento de algunos "aficionados" y de jugadores y miembros del cuerpo técnico senegalés que abandonaron el terreno de juego después de que le señalasen un penalti en contra en el minuto 95.
Convencidos por su capitán, Sadio Mané, los senegaleses regresaron al campo minutos después; Brahim lanzó el penalti a lo Panenka y lo detuvo el meta Edouard Mendy. En la prórroga, el centrocampista del Villarreal Pape Gueye logró el gol de la victoria senegalesa.
El máximo responsable del fútbol mundial, en una nota de su organismo, felicita a Senegal por coronarse campeona de África, así como al presidente de su federación, Abdoulaye Fall.
Asimismo, ensalza el torneo de la selección anfitriona, Marruecos, que califica de "fantástico, tanto como subcampeones como por ser unos anfitriones excepcionales".
Infantino agrega: "Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los oficiales del partido dentro y fuera del campo. Los equipos deben competir sobre el césped y dentro de las Reglas de Juego, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol".
Infantino se muestra agradecido al rey Mohamed VI "por su constante apoyo al fútbol", y a Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, "por su liderazgo y compromiso con este deporte".
