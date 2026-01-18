“La Alcaldía no hace nada”: Padres denuncian abandono de colegios a días del inicio de clases

A dos semanas del retorno a clases, previsto para este 2 de febrero, padres de familia de distintas zonas alejadas de Santa Cruz de la Sierra expresan su preocupación por el estado en el que se encuentran varias unidades educativas, donde la maleza crecida, las áreas verdes descuidadas y la acumulación de agua generan riesgos sanitarios, especialmente por la proliferación de mosquitos transmisores del dengue.

“La maleza está muy alta. Para empezar las clases necesitamos la limpieza. Ojalá que vengan a limpiar, por favor. Solicitamos al señor alcalde, Jhonny Fernández, que haga limpiar para el inicio de clases”, manifestó un padre de familia, visiblemente preocupado por las condiciones en las que los estudiantes deberán retornar a las aulas.

Ante la falta de respuesta municipal, en algunas unidades educativas los padres se vieron obligados a organizarse para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento, pese a que reconocen que estas labores no les corresponden. El objetivo, señalan, es garantizar que los estudiantes inicien la gestión escolar en condiciones mínimas de seguridad e higiene.

“Lamentablemente, nuestra unidad educativa no está en condiciones para dar inicio a la gestión 2026. Los papás vamos a venir a colaborar, vamos a limpiar y a hacer mantenimiento”, indicó otro padre de familia.

El malestar también es compartido por las madres, quienes cuestionan la ausencia de la Alcaldía en tareas básicas de mantenimiento. “Aquí la Alcaldía no hace nada al respecto y todo lo hacemos los papás. Ese es el reclamo de varias mamás: el trabajo debería ser de la Alcaldía y no de nosotros”, señaló una madre.

La situación se repite en otros sectores, como en la zona de Villa Tranquila, donde la acumulación de agua en el ingreso de una unidad educativa obliga a los padres a cargar a sus hijos para poder cruzar la calle e ingresar al colegio, un problema que, según los vecinos, se presenta cada inicio de clases.

“Hay que hacerlos pasar cargados y es un problema. Se pide que hagan el trabajo, pero las autoridades no vienen, no se acuerdan del barrio”, lamentó un vecino de la zona.

Los padres de familia exigen una intervención urgente de las autoridades municipales para garantizar condiciones adecuadas antes del inicio del año escolar y evitar riesgos para la salud y seguridad de los estudiantes.

Mira la programación en Red Uno Play