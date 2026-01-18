Niño atacado por perro en Cochabamba se recupera tras cirugía reconstructiva

Mejora la salud del niño de 11 años que fue mordido por un perro en la ciudad de Cochabamba. Según informó el padre del menor, la cirugía reconstructiva realizada fue un éxito y su hijo permanece estable, aunque será sometido a una segunda intervención programada para este lunes.

“Ayer le sacaron las sondas, está con puro líquido mi hijo, pero su segunda cirugía va a ser este lunes. El cirujano plástico va a dar el informe, qué más va a venir, qué cirugías, qué terapia, porque mi hijo está bastante asustado”, relató el padre del menor.

En cuanto a la conciliación con los dueños del can, el proceso se encuentra truncado y ambas partes fueron citadas a una audiencia ante un juez.

Sobre este punto, el padre del niño señaló: “La señora bien prepotente, o sea, no tenía ganas de conciliar, no ha pagado lo que se ve que le ha dado la factura, se ha ido, no ha aparecido y ni siquiera apareció en el hospital para verle a mi hijo, cómo está, nada”.

El ataque dejó heridas de consideración, con desgarros en los labios, el pabellón auricular (oreja) y una de las piernas del niño.

