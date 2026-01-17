Si tiene previsto viajar, verifique el estado de las rutas y horarios de restricción

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este sábado 17 de enero sobre el estado de transitabilidad en la Red Vial Fundamental, que comprende 83 tramos a nivel nacional. El reporte destaca restricciones vehiculares y desvíos en rutas de al menos seis departamentos debido a obras de mantenimiento, cortes programados y afectaciones por alcantarillado.

Entre los tramos con restricción vehicular especial figuran:

Cochabamba: Llavini – Bombeo, con cortes de vía programados entre las 07:00 y 11:30 y de 13:00 a 17:30.

La Paz: Unduavi – Chulumani, inhabilitado entre las 08:00 y 12:00 y de 13:00 a 18:00 por trabajos de construcción.

Beni: Santo Domingo – Monte Grande, tramo en evaluación por condiciones adversas en el sector Monte Grande.

En otros casos, el tránsito es posible con desvíos habilitados, como en:

Tarija: Palos Blancos – Villa Montes, por trabajos de mantenimiento. Se habilitó desvío por el tramo Caraparí–Campo Pajoso.

La Paz: Patamanta – Huarina, con circulación por desvíos mediante dos carriles alternos.

Santa Cruz: San Germán – Puente Ichilo, donde el tránsito fue redirigido por el Par Vial Nuevo debido a afectaciones por alcantarillado.

Santa Cruz: Bermejo – La Angostura, con trabajos de rehabilitación en el sector Choronillo Viejo.

La ABC recordó a la población que puede consultar el estado actualizado de las rutas en el portal oficial https://transitabilidad.abc.gob.bo o comunicarse vía WhatsApp al número 71219232 ante cualquier emergencia vial.

La entidad trabaja en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas para mantener informada a la ciudadanía sobre los tramos habilitados y las condiciones de circulación en todo el país.

