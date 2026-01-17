Justicia boliviana desestima denuncia contra Evo Morales por trata y tráfico de personas

La Fiscalía General del Estado determinó que la denuncia contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas ha quedado sin efecto legal. Esta resolución surge tras verificarse que el demandante no cumplió con los requisitos técnicos exigidos por el Ministerio Público para dar curso al proceso.

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que la instancia correspondiente notificó las observaciones pertinentes, otorgando un plazo de 24 horas para su corrección.

“Esta persona ya no se apersonó a la Fiscalía Departamental de La Paz, lo cual hace pasible que el fiscal analista la dé por no presentada”, explicó la autoridad.

La decisión administrativa se fundamenta estrictamente en el marco jurídico que regula las funciones de los fiscales en el territorio nacional.

“El artículo 55 de la ley 260 indica que cuando a una persona se le da un término establecido y no se apersona, se daría por no presentada”, precisó Mariaca para aclarar la nulidad del trámite.

A pesar de este cierre procesal, la justicia boliviana no ha clausurado la posibilidad de investigar los hechos si se presentan condiciones distintas en el futuro. El Ministerio Público subrayó que la actual determinación responde a una omisión procedimental del denunciante y no a una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.

Finalmente, la fiscalía recordó que el derecho de petición sigue abierto bajo el cumplimiento estricto de las normas vigentes. Al respecto, Mariaca concluyó que esto “no deja de lado la posibilidad de que el denunciante pueda volver a presentar con nuevos elementos si lo considera necesario”.

