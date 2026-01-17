¡Tome previsiones! Conozca cómo estará el tiempo este sábado en las principales ciudades del país

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este sábado 17 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz se prevén lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 8 °C y 20 °C. El Alto tendrá condiciones similares, con una mínima de 5 °C y una máxima de 15 °C, además de precipitaciones por la tarde.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y presentará lluvias con tormentas eléctricas en horas de la tarde, con temperaturas entre 7 °C y 20 °C. En Potosí se esperan cielos nublados durante gran parte del día, con tormentas eléctricas tanto en la mañana como en la tarde, y temperaturas que irán de 6 °C a 20 °C.

Cochabamba tendrá cielos parcialmente nubosos, con lluvias durante la mañana y la noche. La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 28 °C. En Sucre se pronostican lluvias y tormentas eléctricas desde la mañana hasta la noche, con temperaturas entre 12 °C y 25 °C.

Pronóstico del tiempo Senamhi - ciudades capitales

En Tarija se espera una mañana despejada, pero por la tarde se registrarán cielos nublados con tormentas eléctricas y lluvias durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 28 °C.

En el norte del país, Cobija tendrá lluvias desde la mañana hasta la tarde, con temperaturas entre 22 °C y 35 °C. En Trinidad se prevén cielos parcialmente nublados, lluvias en la mañana y tormentas eléctricas por la tarde, con una temperatura mínima de 23 °C y máxima de 30 °C.

Finalmente, en Santa Cruz se espera un día nublado, con una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 32 °C.

El Senamhi recomienda a la población tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

