Senado crea una comisión para socializar la Ley Antibloqueos

En una decisión calificada como una "señal de madurez política", el pleno de la Cámara de Senadores aprobó, con más de dos tercios de los votos, la conformación de una comisión integrada para tratar el proyecto de ley que busca sancionar los bloqueos de carreteras en el país. La propuesta, impulsada inicialmente por la senadora Claudia Mallón, pasará ahora a un análisis técnico y social profundo.

Búsqueda de consenso y socialización

La legisladora resaltó que este avance permitirá instalar mesas de trabajo con todos los actores involucrados. “Lo que nosotros pretendemos es que exista un solo proyecto de ley (...) vamos a trabajar en mesas técnicas invitando a las organizaciones sociales, al sector del empresariado, a los agropecuarios, porque todos los sectores involucrados deben ser escuchados”, afirmó Mallón en Que No Me Pierda.

La senadora fue enfática al aclarar que la norma no busca eliminar las manifestaciones legítimas, sino regular los métodos que asfixian la economía nacional. “No se trata de imponer tampoco de cercenar el derecho a la protesta que está garantizado dentro de la Constitución Política del Estado, pero todos los bolivianos sabemos que estos bloqueos, estos sectores radicales que han prácticamente institucionalizado el bloqueo, le hacen daño a todo el país en su conjunto”, sentenció.

Impacto en la economía y la imagen del país

Durante su intervención, Mallón lamentó que Bolivia sea percibida internacionalmente como un país inestable, lo que afecta directamente a sectores como el turismo y el comercio informal. Según la legisladora, los bloqueos profundizan la crisis económica actual.

“Bolivia está visto como un país inseguro, inestable, el turismo ya no quiere llegar porque cada mes, cada semana o cada tres semanas tenemos un bloqueo que definitivamente, en plena crisis económica, esto se profundiza aún más”, explicó la autoridad. Asimismo, añadió que la afectación llega hasta los estratos más vulnerables: “Estamos dañando la economía del comerciante informal. No son los empresarios solamente los afectados. Es la casera de la esquina”.

Una ley "sin privilegios"

Mallón respondió a las críticas de sectores como la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales, invitándoles al diálogo pero exigiendo respeto a la labor legislativa. Aseguró que la normativa debe aplicarse por igual a todos los sectores, sin importar su origen geográfico o afinidad política.

“La ley es para todos, es de cumplimiento obligatorio, no hay privilegios (...) sea de oriente, de occidente, de comités cívicos, la ley se debe acatar. Y eso es lo que perseguimos, que no existan más bloqueos porque perjudican a todo el país”, sostuvo. Además, comparó la situación con países vecinos como Argentina, Perú, Chile o Brasil, donde el bloqueo de vías ya está penalizado.

Plazos para la aprobación

La Comisión Integrada, conformada por las comisiones de Constitución y Justicia Plural, tiene el reto de unificar las iniciativas existentes en un plazo no mayor a tres meses.

“Nosotros creemos que un plazo razonable es no pasar de los 90 días. El país quiere resultados, quiere una señal de madurez política, de consenso y esta Asamblea Legislativa tiene ese gran reto”, concluyó Mallón, resaltando también la voluntad política del presidente del Senado, Diego Ávila, para dar curso a esta demanda ciudadana.

