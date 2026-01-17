TEMAS DE HOY:
Inseguridad Infanticidio de Yuvinca Tiktoker Milton

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“¡Auxilio, ayúdenme, maleante!” : Vecinos del Bajío capturan a un delincuente que intentó asaltar a una joven

Según el testimonio de testigos, sujetos a bordo de una motocicleta y una camioneta blanca intentaron sustraerle sus pertenencias a la víctima, quien opuso resistencia. Fue socorrida por vecinos del kilómetro 6 doble vía La Guardia, quienes lograron reducir al individuo.

Charles Muñoz Flores

17/01/2026 9:26

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Una joven vivió momentos de tensión cuando fue abordada por dos personas en motocicleta y un vehículo blanco que intentaron arrebatarle sus pertenencias al llegar a su domicilio. Gracias a la rápida reacción de los vecinos, el presunto delincuente fue reducido y puesto a disposición de las autoridades.

“En la esquina, una voz de una pelada, ¡Auxilio, auxilio, ayúdenme! La escuché varias veces y salí a ayudar. Mi vecino llegó primero y después nos unimos para agarrarlo”, relató uno de los testigos. Según indicó, los vecinos lograron acorralar al agresor mientras su cómplice esperaba en la motocicleta.

La víctima dijo que “lamentablemente estamos hartos de los problemas de inseguridad aquí en el barrio. Solo traté de defenderme, había una moto y una camioneta blanca con otra persona”.

Tras ser detenido, el presunto asaltante fue trasladado a un puesto policial cercano.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD