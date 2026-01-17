Una joven vivió momentos de tensión cuando fue abordada por dos personas en motocicleta y un vehículo blanco que intentaron arrebatarle sus pertenencias al llegar a su domicilio. Gracias a la rápida reacción de los vecinos, el presunto delincuente fue reducido y puesto a disposición de las autoridades.

“En la esquina, una voz de una pelada, ¡Auxilio, auxilio, ayúdenme! La escuché varias veces y salí a ayudar. Mi vecino llegó primero y después nos unimos para agarrarlo”, relató uno de los testigos. Según indicó, los vecinos lograron acorralar al agresor mientras su cómplice esperaba en la motocicleta.

La víctima dijo que “lamentablemente estamos hartos de los problemas de inseguridad aquí en el barrio. Solo traté de defenderme, había una moto y una camioneta blanca con otra persona”.

Tras ser detenido, el presunto asaltante fue trasladado a un puesto policial cercano.

