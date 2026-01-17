Según el testimonio de testigos, sujetos a bordo de una motocicleta y una camioneta blanca intentaron sustraerle sus pertenencias a la víctima, quien opuso resistencia. Fue socorrida por vecinos del kilómetro 6 doble vía La Guardia, quienes lograron reducir al individuo.
17/01/2026 9:26
Una joven vivió momentos de tensión cuando fue abordada por dos personas en motocicleta y un vehículo blanco que intentaron arrebatarle sus pertenencias al llegar a su domicilio. Gracias a la rápida reacción de los vecinos, el presunto delincuente fue reducido y puesto a disposición de las autoridades.
La víctima dijo que “lamentablemente estamos hartos de los problemas de inseguridad aquí en el barrio. Solo traté de defenderme, había una moto y una camioneta blanca con otra persona”.
Tras ser detenido, el presunto asaltante fue trasladado a un puesto policial cercano.
