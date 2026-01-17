¿La ubicación en la papeleta electoral podría definir al próximo ganador? Esto dice un analista

La configuración visual de la papeleta electoral dejará de ser un detalle administrativo para convertirse en un factor decisivo ante la dispersión del voto. Con 15 partidos en competencia, la psicología del votante tiende a simplificar la elección enfocándose en posiciones específicas del documento.

El analista en Marketing, Pedro Cabrera, señala que en escenarios de alta fragmentación existe una tendencia probada a elegir al primero o al último de la lista.

Según el experto, "esos partidos que se benefician pueden tener una variación cuando la persona no sabe por quién votar de un 2 a 5%".

Bajo esta premisa, en la papeleta para las elecciones subnacionales a la Alcaldía de la capital cruceña, la agrupación de Roberto Fernández y Vicente Cuéllar, junto al partido oficialista, corren con una ventaja estadística por ocupar los extremos. Sin embargo, el centro de la papeleta también se perfila como un espacio de alto valor estratégico para captar la atención del ciudadano indeciso.

Cabrera sostiene que los candidatos situados en el medio gozan de una visibilidad privilegiada al estar flanqueados por figuras con amplia trayectoria municipal.

"Vaticino que habrá una guerra especial de mostrar la papeleta; muchos estrategas políticos utilizarán eso", afirma el especialista sobre la campaña visual que se avecina.

El diseño del material electoral obligará a los equipos de comunicación a reformular sus tácticas de enseñanza del voto para no perderse en el ruido visual. Al final del día, la ubicación física en el papel podría ser tan determinante como las propuestas programáticas de cada candidato.

