La Policía Boliviana intensificó la noche del viernes los operativos de control en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, llevando a cabo el “Plan de Alto Impacto” en la zona del Plan Tres Mil. Durante el operativo, más de 200 efectivos realizaron cierres de locales y lenocinios que incumplían la normativa de horarios de venta de bebidas alcohólicas.

“El Plan de Alto Impacto tiene que ver con el control que se debe hacer con el tema de consumo de bebidas alcohólicas. Entendemos que hay recintos que están autorizados para expender bebidas alcohólicas, pero sí tienen un horario marcado para hacerlo. Ese horario marcado lo vienen infringiendo hace tiempo”, explicó el coronel Roger Roca, subcomandante departamental de la Policía de Santa Cruz.

El coronel Roca destacó que la policía tiene la facultad de solicitar el cierre inmediato de los locales, registrar las infracciones con fotografías y remitir los informes a la Alcaldía para que se impongan las sanciones correspondientes.

“Si hubiese personas que estén con los locales abiertos en mayor tiempo del que está establecido en la norma, se va a proceder incluso hasta el arresto”, agregó.

El operativo busca garantizar el cumplimiento de la ley y el orden en la capital cruceña, al tiempo que se refuerza la seguridad en zonas con alta concurrencia nocturna. Según las autoridades, la presencia policial continuará durante los próximos días con la participación de 250 efectivos que realizarán inspecciones en distintos puntos estratégicos de Santa Cruz.

