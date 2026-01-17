En el marco de la investigación por la trágica muerte de la menor Yuvinca, el abogado penalista, Cristian Sánchez cuestionó la solidez de las pruebas presentadas hasta el momento y la forma en que se ha desarrollado la investigación.

El abogado enfatizó que, pese a que se han encontrado indicios como restos de sangre en la ropa del cuñado y rastros de saliva en la cama, para poder condenar a una persona se deben realizar todos los sustentos científicos necesarios, incluyendo pruebas de genética forense que certifiquen que la sangre hallada pertenece a la menor Yuvinka.

“Si las pruebas no se completan y se emiten juicios apresurados, se corre el riesgo de condenar a personas inocentes, como ha sucedido en algunos casos”, advirtió Sánchez.

El experto señaló que, hasta ahora, las pruebas presentadas son tentativas y no concluyentes. Explicó que pruebas como la de luminol, utilizada para detectar rastros de sangre, solo indican de manera preliminar la posible presencia de sangre y no permiten establecer su origen genético.

“La Fiscalía y la Policía dicen que en las ropas del sujeto se ha encontrado sangre. ¿Y cómo se determina que es de la menor? Con un cotejo genético forense que lo puede hacer perfectamente el IDIF en una semana. Determinar si la sangre encontrada en la polera, en los zapatos, o en el lugar del hecho corresponde a la menor, clarifica totalmente la investigación”, explicó Sánchez.

El penalista también expresó su preocupación por posibles errores en las primeras horas de la investigación. Señaló que decisiones apresuradas en la recolección de pruebas y el manejo del lugar del hecho podrían haber contaminado evidencia y generado dudas sobre la objetividad del proceso.

“Hasta ahora, según lo que ha trascendido, no hay acreditación suficiente que vincule de manera clara al sospechoso con el crimen”, afirmó.

Finalmente, insistió en que la investigación debe centrarse en evidencias confirmatorias y científicas, para garantizar que si se llega a una condena sea sobre bases sólidas y no sobre sospechas, evitando afectar a personas inocentes.

El caso continúa bajo investigación, mientras el cuñado de la víctima fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola.

Mira la programación en Red Uno Play