Exitoso aterrizaje de emergencia en el aeropuerto El Trompillo

Un aterrizaje de emergencia se registró esta mañana en el aeropuerto El Trompillo cuando una avioneta, que transportaba a tres personas, presentó un problema hidráulico en el tren de aterrizaje.

Según reportes, el piloto logró maniobrar la aeronave de manera segura, evitando lesiones entre los ocupantes.

Minutos antes del incidente, el piloto notificó a la torre de control sobre el desperfecto, lo que permitió que el personal del aeropuerto y los bomberos se movilizaran rápidamente para atender la situación.

Gracias a esta coordinación, el procedimiento de emergencia se realizó de manera ordenada y sin contratiempos.

Afortunadamente, ninguna de las tres personas a bordo resultó herida. Sin embargo, la avioneta sufrió daños materiales importantes, cuyo alcance será evaluado en las próximas horas por especialistas en aeronáutica.

