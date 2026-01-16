TEMAS DE HOY:
Tiktoker Milton tiktoker aprehendido

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Exitoso aterrizaje de emergencia en el aeropuerto El Trompillo

Una avioneta con tres personas a bordo sufrió un desperfecto en el tren de aterrizaje, pero el piloto logró maniobrar y aterrizar sin heridos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/01/2026 22:08

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un aterrizaje de emergencia se registró esta mañana en el aeropuerto El Trompillo cuando una avioneta, que transportaba a tres personas, presentó un problema hidráulico en el tren de aterrizaje.

Según reportes, el piloto logró maniobrar la aeronave de manera segura, evitando lesiones entre los ocupantes.

Minutos antes del incidente, el piloto notificó a la torre de control sobre el desperfecto, lo que permitió que el personal del aeropuerto y los bomberos se movilizaran rápidamente para atender la situación.

Gracias a esta coordinación, el procedimiento de emergencia se realizó de manera ordenada y sin contratiempos.

Afortunadamente, ninguna de las tres personas a bordo resultó herida. Sin embargo, la avioneta sufrió daños materiales importantes, cuyo alcance será evaluado en las próximas horas por especialistas en aeronáutica.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD