Así quedó la papeleta de sufragio para la Gobernación de Cochabamba rumbo a las subnacionales

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba dio a conocer este viernes el orden de las organizaciones políticas en la papeleta de sufragio para la elección de la Gobernación, luego de un sorteo público.

El orden de las candidaturas es el siguiente:

1. Soluciones para Todos

2. Patria Unidos

3. Libre

4. Movimiento Tercer Sistema (MTS)

5. Unidos

6. Nueva Generación Patriótica (NPG)

7. Nuevas Ideas

8. Partido Demócrata Cristiano (PDC)

9. Frente Evolucionario de Izquierda (FRI)

10. Alianza Unidos Por Los Pueblos

11. APB Súmate

Con este sorteo, los votantes ya pueden identificar en qué franja aparecerá cada organización política en la papeleta el día de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, facilitando un proceso más claro y transparente. De esta actividad participaron algunos delegados de las agrupaciones políticas y se procedió a la firma de un acta de conformidad y constancia de que se hizo de forma transparente.

