Policía entregó 18 vehículos de lujo incautados a la Aduana Nacional

Al menos 18 vehículos motorizados de alta gama fueron incautados en distintos operativos policiales y entregados oficialmente a la Aduana Nacional, en el departamento de Santa Cruz.

Según informó la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), los automóviles fueron incautados tanto en el marco del plan Fortaleza como por personal de distintas unidades policiales durante sus servicios regulares.

La entrega se realizó bajo inventario y conforme a la normativa vigente, con el objetivo de garantizar transparencia en la gestión de los bienes incautados.

Entre los vehículos entregados se destacan una vagoneta marca GMC con placa 2014 HPG y una vagoneta Range Rover color negro con placa 2048 SSX. La instancia de la Aduana Nacional se encargará de los procedimientos administrativos correspondientes para cada vehículo.

El comandante de Diprove destacó que esta medida busca evitar la permanencia de los vehículos incautados dentro de la dirección departamental y asegurar que se cumpla con la normativa vigente en la gestión de bienes decomisados.

Estos operativos forman parte de los esfuerzos continuos de la Policía para combatir el tráfico ilegal de vehículos y garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.

Mira la programación en Red Uno Play