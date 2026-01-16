Alcalde de La Paz entrega carpeta con proyectos para el BID

En ventanilla de la Casa Grande del Pueblo llegó el alcalde de La Paz, Iván Arias, para hacer la entrega de una carpeta con más de 60 proyectos para el municipio, financiados para ser financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En esta semana en el país tuvimos la presencia del presidente del BID, Ilan Goldfajn, donde anunció una inversión al país de $us 4.500 millones destinados a educación, salud, riego, infraestructura, entre otros. El presidente Rodrigo Paz ha pedido a los gobiernos subnacionales alistar sus proyectos para que sean aprobados.

En ese contexto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, llevó una carpeta donde dice presentar más de 60 proyectos que buscan que sean financiados por el BID. “El presidente ha pedido que los municipios alisten los proyectos; aquí tenemos los proyectos que estamos haciendo entrar por ventanilla, con temas de riegos, embovedados, canalizaciones de ríos e infraestructura pública”, mencionó Arias.

El BID es una institución financiera multilateral que financia el desarrollo en América Latina y el Caribe, apoyando distintas áreas como educación, salud, cambio climático, buscando igualdad y modernización de los Estados.

Foto: Iván Arias, alcalde de La Paz

Por parte del gobierno, la vocera presidencial Carla Faval fue la encargada de recibir la carpeta y mencionó que todos los proyectos serán evaluados y que no existen todavía plazos o fechas para la entrega de los proyectos.

