A semanas del inicio de clases, padres denuncian intento de loteamiento en un kínder en Santa Cruz

Este viernes, padres de familia del Kinder 6 de enero ubicdo en el barrio La Costanera alertaron sobre el ingreso de varias personas al establecimiento educativo con la aparente intención de lotear el predio. Según la denuncia, se realizaron al menos ocho hoyos en el suelo, presuntamente destinados a la colocación de zapatas para levantar muros perimetrales.

En el lugar también se pudo constatar la presencia de material de construcción, lo que reforzó la sospecha de que se pretendía realizar edificaciones, aparentemente viviendas, dentro de un espacio destinado exclusivamente a la educación inicial.

“Nos comunicamos por WhatsApp entre los padres y al venir encontramos todo ya loteado. Estos pozos son un peligro para los niños, más aún cuando las clases están por comenzar”, expresó uno de los padres afectados, quien cuestionó el ingreso de personas ajenas al establecimiento.

La directora de la unidad educativa informó que el hecho fue comunicado de inmediato al municipio y que se presentó la denuncia correspondiente.

Explicó que las personas involucradas habrían engañado a la cuidadora del colegio, asegurando que pertenecían a la Alcaldía y que realizarían trabajos de refacción habituales previos al inicio del año escolar.

“Nos dijeron que venían a hacer refacciones, pero no tenían ninguna autorización. Al advertir la situación, dimos parte a la Alcaldía y a la Policía”, señaló la directora.

Tras la intervención de las autoridades, las personas se retiraron del lugar y, según se informó, estarían en calidad de detenidas mientras se investigan los hechos. Padres y vecinos exigen una pronta respuesta de las autoridades municipales para garantizar la integridad del predio y la seguridad de los estudiantes.

Mira la programación en Red Uno Play