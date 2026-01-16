Gobernación analizará el jueves el costo del pasaje interprovincial en Cochabamba

La Gobernación de Cochabamba aún no definió el costo del pasaje intermunicipal, pese a los conflictos registrados en los últimos días entre usuarios y transportistas por el precio del servicio.

El vocero de la Gobernación, Adalid Zabala, informó que el tema será tratado el jueves 23 de enero en una reunión con los transportistas, donde se revisarán estudios técnicos para determinar el costo final. Mientras tanto, pidió tolerancia tanto a la población como al sector del transporte.

En los últimos días, vecinos y usuarios expresaron su molestia por el incremento del pasaje en la ruta Quillacollo–Cochabamba, que subió a 4 bolivianos, a pesar de que la Alcaldía señaló que la tarifa debía ser de 3,50 bolivianos.

Zabala explicó que este viernes se presentó una ficha técnica que permitirá calcular los costos del servicio intermunicipal con variables fijas y modificables y que las tarifas serán debatidas el próximo jueves durante la reunión con el transporte.

