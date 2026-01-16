TEMAS DE HOY:
“Mi esposo me enseñó a manejar y lo atropellé”: Mujer se hace viral por curioso accidente

Una clase de manejo que nadie olvidará: mientras intentaba aprender a conducir, una mujer terminó atropellando a su propio esposo en bicicleta.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/01/2026 10:17

México

Una usuaria de redes sociales compartió un video que rápidamente se volvió viral: mientras aprendía a manejar con su esposo, terminó atropellándolo accidentalmente. La mujer escribió junto al clip: “Mi esposo me enseñó a manejar y lo atropellé (SALE MAL)”.

En las imágenes se puede ver cómo él, en bicicleta, intenta guiarla por una calle angosta llena de autos estacionados, pero la velocidad del vehículo provocó que fuera derribado por el auto. 

Las redes estallaron en comentarios llenos de humor. Algunos usuarios bromearon sobre la situación: “Te dio la experiencia completa: ‘qué hacer en caso de atropellar a alguien’”, comentó uno. Otro agregó: “No paso a creeeerrrrrr JAJAJAJAJA, ¡el te enseña a manejar y tú lo atropellas?”.

 

