“Me arruinaste”: hombre amenaza a su expareja con carteles y solo recibe burlas

Un caso insólito y polémico se registró en el barrio San Pedrito, en Jujuy, donde un hombre decidió colgar pasacalles amenazantes dirigidos a su expareja. En siete puntos distintos del barrio, dejó mensajes escritos con letras rojas que buscaban escrachar a la mujer frente a vecinos y transeúntes.

Entre las frases destacadas se leía:

“Espero que de esta forma entiendas que me arruinaste la vida y una familia. No esperes ni un mensaje, ni llamadas, no te voy a ir a buscar. Me das vergüenza. Me acosaste en las esquinas hasta el cansancio. No quiero verte más en mi vida”.

Los pasacalles incluían también amenazas directas y acusaciones sobre la vida personal de la mujer:

“Si no, le diré al padre de tu hijo que me llevaste a su cama varias veces. Basta de alcohol, destruye hogares”.

Según informó el medio Qué pasa Jujuy, los mensajes fueron colocados en los puntos más concurridos del barrio, con la intención de que todos los vecinos los vieran. Cada pasacalle, según estimaciones locales, costaría entre $4.000 y $6.000 dependiendo del diseño.

Un periodista del medio realizó un recorrido por la zona y transmitió el hecho en Facebook, donde las imágenes de los pasacalles rápidamente se volvieron virales. Sin embargo, lejos de generar temor, los mensajes provocaron burlas, memes y comentarios sarcásticos entre los usuarios de la red social.

El hecho evidencia una combinación de violencia, ego y exhibicionismo, y genera debate sobre la exposición pública de conflictos personales en espacios vecinales y redes sociales.

Los pasacalles estaban ubicados en distintos puntos del barrio. (Foto: Qué pasa Jujuy.)

