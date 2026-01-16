“La saqué a crédito y me costó pagarla”: roban motocicleta de repartidor en pleno centro cruceño

La inseguridad sigue aumentando en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Un repartidor fue víctima del robo de su motocicleta en pleno centro cruceño, hecho que lo dejó sin su principal fuente de trabajo.

El robo ocurrió en la calle Ñuflo de Chávez, donde el afectado dejó su motocicleta estacionada fuera de su lugar de trabajo. Según relató, el vehículo fue llevado como si nada, pese a que se encontraba junto a otras dos motos.

“Ahí en pleno centro me la robaron, la dejé estacionada fuera de mi trabajo y se la llevaron como si fuera suya”, contó el propietario durante un contacto con el programa El Mañanero. Agregó que de las tres motos que estaban parqueadas, los delincuentes se llevaron únicamente la suya.

La víctima explicó que trabaja como repartidor desde hace casi tres años y que la motocicleta era su herramienta principal para ganarse la vida. “Nunca me había pasado algo así, con esa moto yo trabajaba, me movía y me mantenía”, señaló.

Indicó además que logró conseguir algunas imágenes de cámaras de seguridad donde se observa a la persona que se lleva la motocicleta con dirección a la avenida Cañoto.

El afectado ya presentó la denuncia ante la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), pero no se quedó de brazos cruzados. “Estoy buscando por mi cuenta, fui a Montero, pasé por Warnes y dejé mis datos a mototaxistas para ver si me ayudan”, explicó.

Con evidente preocupación, el repartidor contó que la moto fue comprada a crédito y que le costó mucho terminar de pagarla. “Esa motito me costó pagarla, la saqué a crédito, me costó como 35 mil bolivianos, pero la pagué. Era mi única herramienta de trabajo”, lamentó.

Este hecho se suma a otros casos de robos registrados en la Ciudad de los Anillos, generando preocupación entre la población por el aumento de la inseguridad, incluso en zonas céntricas y concurridas.

