Gobierno implementará bloques mayoristas para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que el Decreto Supremo 5517 de Emergencia Energética y Social tiene como uno de sus principales desafíos la creación de bloques mayoristas para la provisión de combustibles, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en todo el territorio nacional y evitar que la oferta se concentre únicamente en el eje central del país.

La autoridad explicó que la norma abre la posibilidad para que actores privados importen combustibles, en los volúmenes que autorice la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Sin embargo, adelantó que a mediano plazo el decreto dará lugar a dos tipos de proveedores: regulados y no regulados.

“Si dejamos que el sector privado ingrese sin ningún tipo de regulación, todos se irán a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Por eso el desafío es crear bloques mayoristas con licencias de cinco años, que garanticen el suministro de gasolina y diésel a regiones casadas”, explicó Medinaceli.

Detalló que este esquema de regiones casadas permitirá que un mismo bloque tenga autorización para abastecer de manera conjunta a distintas zonas del país, como Santa Cruz y el norte de Potosí, o La Paz con el norte de Pando, con el fin de asegurar una distribución más equitativa del combustible.

Medinaceli añadió que se busca vincular estos bloques mayoristas con empresas privadas importadoras, aunque también podrán convocar a inversión nacional y a la participación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“En estos bloques mayoristas también se contempla la importación de petróleo crudo, con el objetivo de incrementar la producción de gasolina y diésel en las refinerías del país”, puntualizó.

Agregó que los bloques tendrán como función principal abastecer de gasolina y diésel a la población que vive en zonas alejadas, con el fin de proteger a los sectores más vulnerables.

El Gobierno de Rodrigo Paz decretó el miércoles 14 de enero la emergencia energética y social en todo el país, ante la escasez de combustibles y el riesgo de desabastecimiento. Como parte de las medidas excepcionales, se autorizó de manera temporal a personas y empresas privadas la importación de combustibles y se retiró el diésel de la lista de sustancias controladas.

