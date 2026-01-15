ANH informa que extranjeros que ingresen con vehículos a Bolivia pueden cargar combustible

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitió un comunicado en las últimas horas para aclarar que los extranjeros que ingresen al país con vehículos motorizados pueden realizar la carga de combustible con total normalidad en todas las estaciones de servicio de Bolivia.

Según el pronunciamiento oficial, esta medida se enmarca en la normativa vigente y en los convenios internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia.

“La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco de la normativa vigente y de los convenios internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia, informa a la opinión pública que los extranjeros que ingresen al país con vehículo motorizado pueden realizar la carga de combustible”, señala el comunicado.

La ANH recordó además que, a nivel nacional, los vehículos bolivianos deben contar con el registro B-Sisa para acceder al carburante, requisito que no aplica para los motorizados con placa extranjera.

La entidad aseguró que existe combustible disponible en todas las estaciones de servicio del territorio nacional, tanto para usuarios nacionales como extranjeros.

“Los combustibles se encuentran disponibles en todas las estaciones de servicio del territorio nacional, para la atención de usuarios nacionales y extranjeros”, concluye el comunicado.

Comunicado ANH

