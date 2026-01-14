¡Adopta y cambia una vida! Zoonosis Cochabamba prepara jornada de adopción “Michican”

Zoonosis Cochabamba realizará este viernes 16 de enero la primera jornada de adopción “Michican”, ofreciendo 20 mascotas entre gatitos y cachorros que buscan un hogar.
14/01/2026 16:02
El Jefe de Zoonosis Cochabamba, Diego Prudencio, informó que este viernes 16 de enero se realizará la primera jornada de adopción denominada “Michican”, donde 20 mascotas, entre gatitos y cachorros, estarán disponibles para encontrar un hogar.
Los interesados en adoptar deberán presentar:
Fotocopia de su Carnet de Identidad
Fotocopia del pago de luz y agua
Croquis de su domicilio
“Para nosotros es muy importante tener estos espacios de adopción. Para empezar el 2016, la finalidad es poder encontrarles un hogar a estos peluditos”, manifestó Prudencio.
La jornada se llevará a cabo en las instalaciones de Zoonosis, en la zona de La Chimba, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Los organizadores invitan a la población a asistir y aprovechar la oportunidad para darles una segunda oportunidad a estos animales.
