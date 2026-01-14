TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Adopta y cambia una vida! Zoonosis Cochabamba prepara jornada de adopción “Michican”

Zoonosis Cochabamba realizará este viernes 16 de enero la primera jornada de adopción “Michican”, ofreciendo 20 mascotas entre gatitos y cachorros que buscan un hogar.

Silvia Sanchez

14/01/2026 16:02

Foto Alcaldía de Cochabamba - Zoonosis
Cochabamba, Bolivia

El Jefe de Zoonosis Cochabamba, Diego Prudencio, informó que este viernes 16 de enero se realizará la primera jornada de adopción denominada “Michican”, donde 20 mascotas, entre gatitos y cachorros, estarán disponibles para encontrar un hogar.

Los interesados en adoptar deberán presentar:

  • Fotocopia de su Carnet de Identidad

  • Fotocopia del pago de luz y agua

  • Croquis de su domicilio

“Para nosotros es muy importante tener estos espacios de adopción. Para empezar el 2016, la finalidad es poder encontrarles un hogar a estos peluditos”, manifestó Prudencio.

La jornada se llevará a cabo en las instalaciones de Zoonosis, en la zona de La Chimba, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Los organizadores invitan a la población a asistir y aprovechar la oportunidad para darles una segunda oportunidad a estos animales.

