¡Cuenta regresiva! Faltan cuatro meses para el apagón analógico en Bolivia

Bolivia se prepara para un cambio tecnológico clave: el apagón analógico, un proceso mediante el cual dejará de transmitirse la señal tradicional de televisión para migrar completamente a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Esta transición comenzará en mayo de 2026 en las ciudades del eje central: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y se aplicará de forma progresiva en el resto del país.

¿Qué es el apagón analógico?

El apagón analógico es el fin definitivo de la señal de TV analógica, la que ha sido utilizada durante décadas. En su lugar, se transmitirá únicamente señal digital terrestre, que ofrece mejor calidad de imagen y sonido, además de una señal más estable.

Este cambio no implica el fin de la televisión abierta: los canales seguirán siendo gratuitos.

¿Qué beneficios trae la TV digital?

La Televisión Digital Terrestre permite:

Imagen en alta definición

Sonido más claro

Eliminación de interferencias y “nieve”

Uso más eficiente del espectro radioeléctrico

Además, al liberar frecuencias, el país puede mejorar otros servicios de telecomunicaciones.

¿Qué pasa con tu televisor?

El impacto del apagón depende del tipo de TV que tengas:

Televisores antiguos o analógicos:

Necesitan obligatoriamente un decodificador TDT . Sin este equipo, dejarán de recibir señal cuando ocurra el apagón.

Smart TV o televisores digitales:

Solo requieren una antena compatible con TDT para recibir todos los canales abiertos.

¿Cuándo se aplicará el apagón?

Mayo de 2026: inicio oficial del apagón analógico en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El proceso se realizará por fases hasta completarse a nivel nacional en los próximos años.

Actualmente, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) realiza simulacros y pruebas para preparar a la población.

¿Dónde ver Red Uno en señal digital?

Con la implementación de la TDT, Red Uno se podrá sintonizar en los siguientes canales digitales:

📍 La Paz: 11.1

📍 Cochabamba: 9.1

📍 Santa Cruz: 13.1

¿Qué se recomienda hacer?

Las autoridades recomiendan verificar con anticipación el tipo de televisor que se tiene en casa y adquirir, si es necesario, un decodificador o antena compatible. Prepararse con tiempo evitará quedarse sin señal cuando se concrete el apagón.

El apagón analógico marca el inicio de una nueva etapa para la televisión en Bolivia: más calidad, mejor tecnología y acceso gratuito para todos.

