La ciudad de cristal: el parque de hielo más grande del mundo solo existe dos meses al año

El Festival de Hielo y la Nieve de Harbin, en el noreste de China, se consolida como el evento invernal más grande del mundo, atrayendo a multitudes de visitantes que desafían temperaturas de hasta -30°C para disfrutar de un reino efímero de hielo y fantasía.

La capital de la provincia de Heilongjiang ha pasado de ser un centro industrial con chimeneas y fábricas visibles en el horizonte, a convertirse en un destino turístico internacional, gracias a la creatividad de miles de artistas que cada año moldean bloques de hielo en castillos, esculturas y toboganes gigantes.

Entre el 25 de noviembre y el 17 de diciembre de 2025, cerca de 10.000 trabajadores, con la ayuda de maquinaria especializada, crearon 400.000 metros cúbicos de hielo y nieve, dando forma a un paraíso invernal de 1,2 millones de metros cuadrados. Este año, el festival se inauguró oficialmente el 5 de enero y permanecerá abierto hasta finales de febrero.

“Nuestro objetivo es ofrecer un gran carnaval de hielo y nieve con servicios en constante mejora”, señaló Guo Hongwei, presidente de Harbin Ice and Snow World Co., Ltd.

Además de las esculturas tradicionales, el festival incorporó tecnologías emergentes, como espectáculos de realidad aumentada, shows 4D, realidad virtual y guías asistidas por IA, además de una cúpula inflable de 5.000 metros cuadrados para la comodidad de los visitantes.

La experiencia atrae a turistas de todo el mundo, como Papawarin, una turista tailandesa, que se deslizó por el supertobogán de hielo de 521 metros y declaró emocionada:

“Voy a contarles a todos mis amigos lo genial que es China en invierno”.

El impacto económico también es notable. Durante los tres días de vacaciones de Año Nuevo, las visitas a Harbin aumentaron 77,9 % interanual, mientras que el gasto turístico creció 88,1 %, alcanzando 5.560 millones de yuanes (79,2 millones de dólares).

El auge del festival ha impulsado incluso iniciativas globales, como la Primera Exposición Internacional del Hielo y la Nieve y el Diálogo Global de Alcaldes, que reunió a diplomáticos, empresarios y expertos de más de 20 países interesados en el potencial económico del hielo y la nieve en China.

Expertos destacan que la popularidad de Harbin rompe estereotipos sobre el noreste de China y lo posiciona como una región dinámica, progresista y acogedora, mostrando que los recursos invernales pueden ser un motor integral de desarrollo económico, cultural y urbano.

“La provincia está impulsando una nueva vía para la revitalización y el desarrollo del noreste”, aseguró Zhang Guihai, director del Instituto de Investigación de la Industria del Hielo y la Nieve de Heilongjiang.

