Crimen en Sacaba: hijastro mató a su padrastro para robarle dinero y documentos

La Policía esclareció un violento asesinato ocurrido en Sacaba. El arquitecto Delfín Cahuana, de 49 años, fue apuñalado y degollado dentro de su vivienda, y el autor del crimen resultó ser su propio hijastro, quien confesó haberlo matado con fines de robo.

El hecho de sangre se registró el 8 de enero, cuando la víctima fue hallada sin vida, con múltiples heridas de arma blanca y un profundo corte en el cuello. Desde ese momento, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició una investigación que permitió identificar al responsable.

De acuerdo con el cuadernillo de investigaciones, el análisis de huellas encontradas en la escena, sumado a la declaración de un testigo clave, condujo hasta el principal sospechoso.

Efectivos de la Felcc de Sacaba capturaron al acusado, identificado como José Mauricio A., durante un operativo ejecutado en la ciudad de Cochabamba. Tras su aprehensión, el sujeto terminó confesando el crimen.

Según su declaración, el hombre emboscó a su padrastro dentro del inmueble y lo atacó con un cuchillo, apuñalándolo en varias partes del cuerpo y cortándole el cuello, con el objetivo de robarle $us 50.000, además de documentos de terrenos y otros objetos de valor.

Tras admitir el asesinato, el acusado fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Ministerio Público, que inició un proceso penal en su contra por el delito de asesinato.

Actualmente, el sujeto permanece recluido en celdas de la Fuerza Anticrimen de Sacaba, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras continúan las investigaciones para determinar si hubo participación de otras personas.

